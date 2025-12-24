13:20 24.12.2025
Літаки F-16 знищили переважну більшість з російських ракет, випущених вночі по Україні, – Шмигаль
Фото: www.defensie.nl
Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном прогрес у питанні постачання Україні літаків Gripen.
"Готуємося до початку тренування українських пілотів і технічного персоналу", - написав Шмигаль в Х у середу за підсумками розмови.
Також він повідомив про масовану повітряну атаку РФ у ніч на вівторок і що літаки F-16 знищили переважну більшість з 35 ворожих крилатих ракет.
"Відзначив вагомий внесок Швеції у посилення наших авіаційних спроможностей. Вдячний за це! Розраховуємо на подальшу тісну співпрацю у цій сфері. Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони", - додав Шмигаль.