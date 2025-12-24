Літаки F-16 знищили переважну більшість з російських ракет, випущених вночі по Україні, – Шмигаль

Фото: www.defensie.nl

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном прогрес у питанні постачання Україні літаків Gripen.

"Готуємося до початку тренування українських пілотів і технічного персоналу", - написав Шмигаль в Х у середу за підсумками розмови.

Також він повідомив про масовану повітряну атаку РФ у ніч на вівторок і що літаки F-16 знищили переважну більшість з 35 ворожих крилатих ракет.

"Відзначив вагомий внесок Швеції у посилення наших авіаційних спроможностей. Вдячний за це! Розраховуємо на подальшу тісну співпрацю у цій сфері. Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони", - додав Шмигаль.