Інтерфакс-Україна
Події
13:20 24.12.2025

Літаки F-16 знищили переважну більшість з російських ракет, випущених вночі по Україні, – Шмигаль

1 хв читати
Літаки F-16 знищили переважну більшість з російських ракет, випущених вночі по Україні, – Шмигаль
Фото: www.defensie.nl

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном прогрес у питанні постачання Україні літаків Gripen.

"Готуємося до початку тренування українських пілотів і технічного персоналу", - написав Шмигаль в Х у середу за підсумками розмови.

Також він повідомив про масовану повітряну атаку РФ у ніч на вівторок і що літаки F-16 знищили переважну більшість з 35 ворожих крилатих ракет.

"Відзначив вагомий внесок Швеції у посилення наших авіаційних спроможностей. Вдячний за це! Розраховуємо на подальшу тісну співпрацю у цій сфері. Швеція найближчим часом планує оголосити новий пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони", - додав Шмигаль.

Теги: #f_16 #ракети #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 24.12.2025
Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

15:18 23.12.2025
F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

17:52 22.12.2025
Українські військові знищили російську РСЗВ "Град" в районі Мирнограда - 79 ОДШБр

Українські військові знищили російську РСЗВ "Град" в районі Мирнограда - 79 ОДШБр

14:54 12.12.2025
Ворожий літак і дві РЛС окупантів знищені в окупованому Криму - ГУР

Ворожий літак і дві РЛС окупантів знищені в окупованому Криму - ГУР

03:19 10.12.2025
Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

Переговори про передання Україні винищувачів МіГ-29 взамін за доступ до дронових й ракетних технологій тривають – Генштаб Війська Польського

21:12 09.12.2025
Зеленський: Коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів" - нехай так і продовжує вважати

Зеленський: Коли наш ворог вважає, що було застосування "Нептунів" - нехай так і продовжує вважати

17:27 07.12.2025
Імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт – 16 армійський корпус ЗСУ

Імовірне знищення Печенізької дамби не матиме критичного впливу на фронт – 16 армійський корпус ЗСУ

08:22 03.12.2025
Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

17:33 29.11.2025
ГУР викрив й знищив мережу терміналів спеціального захищеного зв’язку військових РФ вздовж лінії фронту з Україною

ГУР викрив й знищив мережу терміналів спеціального захищеного зв’язку військових РФ вздовж лінії фронту з Україною

08:56 27.11.2025
Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

На Київщині у приватному будинку знайшли 51 загиблого кота, 39 вдалось врятувати - прокуратура

Рота вбитими та 9 полонених окупантів - результат роботи 57 ОМПБр у Вовчанському районі

У Чернігові запрацював центр з новітньою системою відеоспостереження

Військові США і Канади розпочали відстежувати різдвяну навколосвітню подорож Санта-Клауса

Мінрозвитку оголосило про обовʼязкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донеччини

Кількість постраждалих у передмісті Харкова зросла до 13

У Москві ліквідували поліцейських, які брали участь у катуваннях українських полонених - джерела

КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

На Різдво в Україні мороз і без опадів, на наступний день – сніг із хуртовиною

Через ворожі удари по передмістю Харкова 1 людина загинула, 11 поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА