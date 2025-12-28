Фінансова підтримка з боку Канади включає гарантії для МФІ і відстрочення платежів за боргом України

Нові заходи підтримки, оголошені прем'єр-міністром Канади Марком Карні, на суму в CAD 2,5 млрд включають гарантії з боку уряду Канади для міжнародних фінансових інституцій і відстрочення платежів за боргом України. Структуру взятих Канадою на себе зобов'язань роз'яснено у заяві, опублікованій на офіційному веб-порталі прем'єр-міністра Канади у суботу.

"Спираючись на рішучу підтримку України з боку Канади, Прем'єр-міністр сьогодні оголосив про нові заходи для підтримки справедливого та тривалого миру. Канада оголошує про додаткові зобов'язання на суму 2,5 мільярда доларів (тут і далі мова про канадські долари, CAD – ІФ-У) для України, включаючи:

Фінансування, яке дозволить Міжнародному валютному фонду надати Україні додаткові 8,4 мільярда доларів у рамках розширеної програми фінансування;

Участь Канади у розширеному призупиненні обслуговування боргу України на суму до 1,5 мільярда доларів у 2025-26 роках;

Кредитну гарантію до 1,3 мільярда доларів у 2026 році Міжнародному банку реконструкції та розвитку Світового банку для підтримки реконструкції України; та

Кредитну гарантію до 322 мільйонів доларів у 2026 році Європейському банку реконструкції та розвитку для підтримки імпорту газу Україною та посилення її енергетичної безпеки", - сказано в заяві.

"Коли я стояв з президентом Зеленським у Києві на День Незалежності України цього року, я чітко заявив, що Канада буде з Україною протягом усієї цієї жахливої ​​війни та коли нарешті настане мир. З цією метою Канада зобов'язалася надати нову підтримку Україні не лише для того, щоб допомогти припинити цю війну, але й щоб допомогти українському народу відновитися та відбудуватися. Канада поруч з Україною, тому що їхня справа – свобода, демократія, суверенітет – це наша справа", - цитують у повідомленні сказане Марком Карні.

"З моменту нічим спровокованого, невиправданого, повномасштабного вторгнення Росії Канада надала Україні майже 22 мільярди доларів багатогранної допомоги, включаючи понад 12 мільярдів доларів прямої фінансової підтримки, що робить Канаду одним із найбільших учасників відновлення та реконструкції України. Поки український народ переживає чергову зиму російської агресії, Канада залишається непохитною у своїй підтримці України", - сказано в заяві.

Джерело: https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/12/27/prime-minister-carney-announces-new-support-just-and-lasting-peace