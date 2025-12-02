Інтерфакс-Україна
14:31 02.12.2025

Мадяр показав, як Сили безпілотних систем рясно засіяли невелику ділянку фронту трупами російських солдат

Раніше в інтернеті розійшлось фото з ділянки фронту, яка повністю усіяна трупами ворогів. Як виявилося, це кадр, знятий з дрона Сил безпілотних систем, який фіксував результати роботи пілотів 414 бригади "Птахи Мадяра".  Про це написав командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді та опублікував детальне відео знищення десятків російських солдат в одному місці.

"Норм розійшлося те фото інтернетом. Зараз я покажу вам, як то було насправді. Пілоти 414 бригади Птахи Мадяра ту хробаколовку взяли під тотальну опіку. Приготуйте попкорн", - написав "Мадяр".

В ролику показано, як в одному місці росіяни багато разів намагаються подолати невелику ділянку фронту, але їх знову і знову знищують українські дрони, і вдень, і вночі. На останніх хвилинах видно, що полеглих ворогів настільки багато, що новим штурмовикам доводиться йти по їхніх трупах. 

Відео без блюру можна подивитись в телеграм-каналі "Мадяра" за посиланням - https://t.me/robert_magyar/1661

Крім того, "Мадяр" опублікував посилання на Онлайн-табло СБС "ПІДРАХУЙКА", де зазначено, що лише за листопад вони знищили 8448 російських солдат.

Нагадаємо, нещодавно "Мадяр" заявив про розширення СБС до 5% від кількості Сил оборони та безпеки України та оголосив масштабний набір рекрутів. 12 підрозділів відкрили понад 15 тисяч вакансій, половина яких – спеціальності з мирного життя. На сьогодні СБС становлять лише 2% від війська, однак кожна третя знищена ворожа ціль – на їхньому рахунку.

Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням - https://usforces.army

 Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332

 

Теги: #мадяр #сили_оборони

