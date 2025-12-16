Інтерфакс-Україна
09:30 16.12.2025

Пресконференція на тему "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках"

У вівторок, 16 грудня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках".

Учасники: юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк, президент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

