Пресконференція на тему "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках"

У вівторок, 16 грудня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках".

Учасники: юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк, президент Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.