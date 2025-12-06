Інтерфакс-Україна
Події
14:33 06.12.2025

Шмигаль: Майже 500 капеланів від 13 релігійних організацій проповідують українським воїнам

Фото: https://www.facebook.com/dess.gov.ua/

Майже 500 духовних наставників від 13 релігійних організацій доносять слово Боже до українських воїнів, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Особливі слова вдячності військовим капеланам. Майже 500 духовних наставників від 13 релігійних організацій доносять сьогодні слово Боже до українських воїнів. Вони заходять до вас, щоб перемогти біль і розпач, щоб посилити віру і дати надію", - сказав Шмигаль під час виступу на Військовому молитовному сніданку у суботу.

Він зазначив, що "ми спільно молимося за мир для нашої країни і для наших людей".

Міністр зазначив, що Україна та українці хочуть такого миру, який би гарантував спокій і безпеку на довгі роки, а не на місяці.

Шмигаль подякував кожному народу, кожній церкві, кожній громаді, кожній людині, яка молиться за Україну. Він закликав також молитися за українське військо, за українців і за справедливий мир.

"Бо вільний світ, який молиться разом, ніколи не здолати", - зауважив міністр.

У свою чергу, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що Військовий молитовний сніданок вже став важливою традицією, і наголосив на необхідності єдності.

"Єдність є особливо важливою для нас сьогодні", - сказав Буданов.

