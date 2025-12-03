Захисники півдня України за добу знищили півсотні одиниць озброєння та військової техніки противника та 273 окупанти

Сили оборони півдня України минулої доби знищили 273 окупантів та продовжили уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

В телеграм-каналі Сил оборони півдня у середу вранці повідомляється про знищення 61 одиниці ворожої техніки та озброєння, серед знищеного – реактивна система залпового вогню 2Б26 "Град".

"За минулу добу ворожі втрати склали: 273 окупантів, 1 ББМ, 8 артилерійських систем (серед яких – РСЗВ "Град"), 16 одиниць автомобільної техніки, 10 мотоциклів, 2 човни, 2 квадроцикли, 1 комплекс відеоспостереження, 8 генераторів, 13 антен різних типів. Зруйновано: 94 укриття особового складу", - йдеться у зведенні.

Підрозділами протиповітряної оборони в операційні зоні угруповання військ "Південь" знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".