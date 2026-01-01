Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 060 окупантів, 7 танків, 36 артсистем, 4 бронемашини, 769 БПЛА, а також 171 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.26 орієнтовно особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб, танків – 11 488 (+7) од., бойових броньованих машин – 23 849 (+4) од., артилерійських систем – 35 678 (+36) од., РСЗВ – 1 587 (+1) од., засоби ППО /– 1 266 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769) од., крилаті ракети – 4 136 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 72 418 (+171) од., спеціальна техніка – 4 035 (+0) од", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.