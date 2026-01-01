Інтерфакс-Україна
Події
08:38 01.01.2026

Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 060 окупантів, 7 танків, 36 артсистем, 4 бронемашини, 769 БПЛА, а також 171 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.26 орієнтовно особового складу – близько 1 208 970 (+1 060) осіб, танків – 11 488 (+7) од., бойових броньованих машин – 23 849 (+4) од., артилерійських систем – 35 678 (+36) од., РСЗВ – 1 587 (+1) од., засоби ППО /– 1 266 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 98 453 (+769) од., крилаті ракети – 4 136 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 72 418 (+171) од., спеціальна техніка – 4 035 (+0) од", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 01.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 131 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 131 бойове зіткнення

18:12 31.12.2025
Генштаб: Уражено Туапсинський НПЗ, Таманьнєфтєгаз та низку інших цілей російських окупантів

Генштаб: Уражено Туапсинський НПЗ, Таманьнєфтєгаз та низку інших цілей російських окупантів

08:15 31.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 149 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 149 бойових зіткнень

07:37 31.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців - Генштаб

08:50 30.12.2025
Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

Сили оборони з початку доби відбили 136 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

08:49 30.12.2025
Ворог за добу втратив понад сто осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог за добу втратив понад сто осіб на покровському напрямку - Генштаб

08:35 30.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 220 осіб та 120 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 220 осіб та 120 од. спецтехніки - Генштаб

07:24 29.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 114 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 114 од. спецтехніки - Генштаб

09:01 28.12.2025
Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

08:08 28.12.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 160 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 160 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

Новий рік у нас буде попри все, бо ми українці, і в нас буде келих шампанського – Зеленський

ОСТАННЄ

Болгарія вступає до зони євро

Росіяни 10 раз обстріляли Донеччину, одна людина загинула

Закон про захист права осіб з інвалідністю на працю введено в дію

РФ майже щодня атакувала Україну шахедами та ракетами у 2025 році - аналітики

Росіяни в новорічну ніч завдали ударів по Харківщині, виникли пожежі – ДСНС

За добу на Сумщині травмувався 25-річний чоловік, 37 населених пунктів зазнали обстрілів

Макрон: Починаючи з 6 січня в Парижі європейські країни візьмуть зобов’язання щодо захисту України

За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

Історична церква Вонделкерк у Амстердамі постраждала від масштабної пожежі - ЗМІ

Дев’ятеро поранених унаслідок ударів по 24 населених пунктах Запорізької області за добу — ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА