07:24 29.12.2025

Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 114 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 114 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 180 окупантів, 3 танки, 13 артсистем, 6 бронемашин, 305 БПЛА, а також 114 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.25 орієнтовно склали особового складу– близько 1 205 690 (+1 180) осіб, танків – 11 472 (+3) од., бойових броньованих машин – 23 837 (+6) од., артилерійських систем – 35 570 (+13) од., РСЗВ – 1 581 (+0) од., засоби ППО – 1 264 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305) од., крилаті ракети – 4 136 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 71 891 (+113) од., спеціальна техніка – 4 030 (+1) од", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

ВАЖЛИВЕ

РФ не погодилася на зупинення вогню для проведення в Україні референдуму – Трамп

Трамп: Питання зони вільної торгівлі та контролю та Донбасі ще не вирішене, але прогрес у ньому є

Зеленський: гарантії безпеки від США для України погоджені на 100%

Зеленський планує обговорити з Трампом стратегію наближення миру

Зеленський прибув у Мар-а-Лаго

ОСТАННЄ

У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, п’ятеро поранені

Китай розпочав масштабні військові навчання з бойовими стрільбами поблизу Тайваню — ЗМІ

Мелоні: Саме від Росії залежить готовність до припинення бойових дій

Британія та Німеччина підписали контракт на постачання сучасної артилерії на $70 млн

29 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Одещина отримала гуманітарну допомогу від румунської лікарні за сприяння посольства України - МЗС

У Фінляндії шторм "Ханнес" залишив без електроенергії понад 115 тис. домогосподарств - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 186 ворожих атак - Генштаб

Одна людина загинула, ще 13 постраждали в ДТП за участі маршрутки на трасі Київ–Харків на Київщині

Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих в Парижі у січні та повідомив про окрему розмову із Зеленським після його зустрічі з Трампом

