Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 114 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 180 окупантів, 3 танки, 13 артсистем, 6 бронемашин, 305 БПЛА, а також 114 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.25 орієнтовно склали особового складу– близько 1 205 690 (+1 180) осіб, танків – 11 472 (+3) од., бойових броньованих машин – 23 837 (+6) од., артилерійських систем – 35 570 (+13) од., РСЗВ – 1 581 (+0) од., засоби ППО – 1 264 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 532 (+305) од., крилаті ракети – 4 136 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 71 891 (+113) од., спеціальна техніка – 4 030 (+1) од", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.