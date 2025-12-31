Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів впродовж доби склали 1000 одиниць живої сили та 170 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, одну РСЗВ, 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 552 БпЛА оперативно-тактичного рівня.