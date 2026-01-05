Інтерфакс-Україна
Події
08:27 05.01.2026

Окупанти за добу втратили 990 осіб та 170 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 990 окупантів, 8 танків, 29 артсистем, 2 бронемашини, 704 БПЛА, а також 170 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 212 520 (+990) осіб, танків – 11 507 (+8) од., бойових броньованих машин – 23 857 (+2) од., артилерійських систем – 35 785 (+29) од., РСЗВ – 1 592 (+2) од., засоби ППО – 1 268 (+0) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 100 564 (+704) од., крилаті ракети – 4 137 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 72 945 (+169) од., спеціальна техніка – 4 036 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

