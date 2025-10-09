Держетнополітики видало 834 мандати для здійснення капеланської діяльності
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала уже 834 мандати на право провадження військової капеланської діяльності.
"Євангельсько-протестантські церкви нині посідають друге місце за кількістю мандатів на капеланське служіння. Він (голова Держетнополітики Віктор Єленський - ІФ-У) також окремо відзначив роль жінок-капеланів, чотирьох офіцерок, які пройшли підготовку та отримали мандати ДЕСС. Загалом служба вже видала 834 мандати для здійснення капеланської діяльності", - йдеться в повідомленні служби за результатами форуму капеланів "Об’єднані у служінні. Бути поруч", організованого Радою євангельських протестантських церков України.
Зазначається, що Єленський підкреслив зростання євангельсько-протестантського руху, який за останні роки перетворився з невеликих громад на впливову силу в духовному, культурному, науковому й військовому житті країни.
"Капелан — це не просто член військового колективу, це духовний провідник, який допомагає долати страх і біль. Його підтримка незамінна — жоден інший фахівець не може замінити присутність того, хто поруч душею", - цитує голову Держетнополітики прес-служба.
Як повідомлялося, 25 жовтня 2022 року Держетнополітики видало перші 83 мандати на право здійснення військової капеланської діяльності.
8 вересня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив, що неукладення контракту про проходження військової служби на посадах Служби військового капеланства протягом трьох місяців із дня видачі мандата є підставою для відкликання такого мандата.
4 червня 2024 року Кабмін регламентував надання відмови в капеланській діяльності кандидатам із релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.
В січні 2025 року Кабмін установив, що кандидати на посади військових капеланів тепер матимуть 6 місяців замість 3 для укладання контракту про проходження військової служби з моменту отримання мандата.