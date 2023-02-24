Політика

13:23 24.02.2023

ВР позбавила мандатів Королевську, Солода і Волошина - нардеп Железняк

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ВР позбавила мандатів Королевську, Солода і Волошина - нардеп Железняк

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина (група "Платформа за життя та мир"), повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент достроково припинив повноваження ще трьох народних депутатів: Юрія Солода, Наталії Королевської, Олега Волошина", - написав Железняк у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, за постанови №9039,9040 і 9057 проголосували відповідно 325, 332, 330 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту.

Нардеп звернув увагу на те, що наразі в ВР налічується 405 нардепів.

Як повідомлялося, Королевська, Солод і Волошин були обрані до Верховної Ради дев'ятого скликання за списками партії "Опозиційна платформа - За життя" і входили до однойменної фракції. Діяльність "ОПЗЖ" в Україні була заборонена рішенням суду у 2022 році, після чого припинила існування і фракція цієї політичної сили в законодавчому органі.

 

Теги: #рада #мандати

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