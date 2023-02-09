Стефанчук про намір ще кількох нардепів скласти мандати: Чекаємо на оригінали цих заяв

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що в апараті українського парламенту очікують оригіналів заяв від ще кількох народних депутатів щодо дострокового припинення їхніх повноважень, після чого відповідні питання буде негайно розглянуто на пленарному засіданні.

"Я теж бачив інформацію про це, але поки що в апараті (Верховної Ради – ІФ-У) ми чекаємо на оригінали цих заяв. Як тільки вони надійдуть, я обов'язково оприлюдню їх. Після того як ми отримаємо їх офіційно, розпочнемо конституційну процедуру дострокового позбавлення повноважень народних депутатів… Ми невідкладно винесемо їх (питання про позбавлення мандатів – ІФ-У) до зали. Думаю, що голосування буде таким самим результативним, як і до цього", – сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" у четвер.

Як повідомлялося, на сьогодні вже понад десяток народних депутатів втратили мандати. Зокрема, 6 лютого Верховна Рада достроково припинила повноваження Ігоря Абрамовича, який раніше входив до фракції "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ").

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також поінформував про те, що український парламент планує достроково позбавити мандатів Наталію Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина, які були обрані до ВР IX скликання за списками партії "ОПЗЖ".