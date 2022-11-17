На сайті президента зареєстровано петицію про позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко ініціював петицію на сайті президента про позбавлення мандатів народних депутатів, обраних до Верховної Ради від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Збираю голоси на свою петицію на сайті президента, щоб Верховна Рада нарешті вигнала депутатів "ОПЗЖ"! Ви знаєте правила: петиція набирає 25 тисяч голосів – її розглядає президент", - написав Гончаренко у телеграмі у четвер.

Він нагадав, що його проєкт постанови про позбавлення мандатів депутатів від "ОПЗЖ", зареєстрований у парламенті 24 серпня, досі не винесений на розгляд пленарного засідання.

"Це просто абсурд та ганьба. На 9-му місяці війни тримати у ВР депутатів, які відверто просували "рускій мір", договорняки з Росією і звали Путіна до України. Усі вони мають понести відповідальність та припинити вплив на політику нашої держави. Залишати їх у ВР на своїх місцях – це знову запустити бомбу уповільненої дії", - зазначив Гончаренко.