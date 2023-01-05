Ю.Тимошенко: "Батьківщина" виступає за позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ у будь-який конституційний спосіб

Народний депутат, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила, що фракція виступає за позбавлення мандатів народних депутатів від "ОПЗЖ" та підтримає будь-який конституційний законопроєкт, "покликаний відновити справедливість та реалізувати запит суспільства на очищення влади від колаборантів".

"Батьківщина" виступає за позбавлення мандатів народних депутатів від "ОПЗЖ" (читай "Партії регіонів") у будь-який конституційний спосіб. Так, люди, які допомагали Кремлю готувати агресію проти України, не мають права сидіти у Верховній Раді! Так, партія, чільні представники якої втекли за межі країни у перші дні війни, не може ухвалювати рішення, від яких залежить наша перемога", - написала Тимошенко на сторінці у фейсбуці.

Голова фракції "Батьківщина" зазначила, що очікує від "силових структур порушення кримінальних справ проти чинних народних депутатів за зраду та передачі їх до Верховної Ради".