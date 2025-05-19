Інтерфакс-Україна
Події
17:06 19.05.2025

Ексдепутатка від ОПЗЖ, яка працювала в окупаційній адміністрації Дворічної на Харківщині, заочно засуджена до 9 років в'язниці - прокуратура

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Ексдепутатка від ОПЗЖ, яка працювала в окупаційній адміністрації Дворічної на Харківщині, заочно засуджена до 9 років в'язниці - прокуратура

Індустріальний райсуд Харкова заочно визнав винною в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) 51-річну ексдепутатку від нині забороненої ОПЗЖ.

"Їй призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади в органах державної влади та/або місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, в тому числі посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 10 років з конфіскацією майна... Оскільки засуджена наразі переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття нею покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, під час російської окупації Дворічної тоді діюча депутатка погодилася на співпрацю з загарбниками. З липня 2022 року вона обійняла посаду "в.о.голови Дворічанського територіального управління" в окупаційній адміністрації. Жінка відповідала за підбір кадрів та видачу заробітної плати співробітникам управління, а також надавала інформацію про приміщення, які в подальшому загарбники облаштовували під підприємства та установи.

Теги: #позбавлення_волі #опзж

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