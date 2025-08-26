Зрадник, який "зливав" ворогу маршрути руху військових ешелонів на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ затримала у грудні 2024 року на Дніпропетровщині.

Як повідомляє СБУ в телеграм-каналі, розслідування встановило, що зрадник шпигував за ешелонами ЗСУ на території прифронтового регіону. Для цього зловмисник встановлював біля місцевих станцій Укрзалізниці приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Щоб замаскувати відеопристрої, агент облаштовував їх на деревах і для безперебійної онлайн-трансляції регулярно міняв павербанки. У такий спосіб ворог відстежував кількість, напрямки руху і вантажі рухомого складу Сил оборони.

Також за допомогою розвідданих рашисти сподівались відстежити транзитні зупинки військових ешелонів, щоб завдати по них ракетні удари.

За даними слідства, завдання ФСБ виконував 24-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували через телеграм-канали з пошуку "швидких заробітків".

Під час обшуків у агента вилучено смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою. Також СБУ демонтувала "відеопастки", встановлені фігурантом.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.