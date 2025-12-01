СБУ затримала агента ФСБ, який готував ліквідацію українського військового у Запоріжжі

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла замовному вбивству військового розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ у Запоріжжі: затримано ворожого агента, який готував ліквідацію бійця, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в понеділок українська спецслужба зазначає, що зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у помешканні військового, щоб потім віддалено підірвати його.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займався завербований ФСБ 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу.

За матеріалами справи, він здавав в оренду кімнату, в якій воїн проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті.

"Доповівши" про це фсб, агент отримав завдання забрати зі схрону вибухівку та приховано встановити її біля вхідних дверей в оселі військового", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта на етапі підготовки теракту.

Під час обшуку за місцем його проживання вилучено електродетонатор і додаткові комплектуючі до СВП, а також інші докази контактів з ФСБ.

За даними слідства, фігурант був завербований ворогом через знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Мелітополі та працює на російську спецслужбу.

Згідно з повідомленням відомства, одночасно з виконанням основного завдання агент "зливав" ворогу геолокації діючих енергооб’єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.