16:37 12.11.2025

Агент ФСБ, який наводив російські удари по складах пального у Запоріжжі, засуджений до 15 років тюрми – СБУ

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який шпигував для ворога у Запоріжжі. Він коригував повітряні атаки РФ по місцевих складах пально-мастильних матеріалів, повідомляє пресслужба СБУ.

"Контррозвідка СБУ затримала зловмисника у червні 2024 року. Як встановило розслідування, за завданням ворога фігурант обходив прифронтове місто, відстежував геолокації баз пального, позначав їхні координати на гугл-картах та месенджером відправляв кураторові. Також агент відстежував інтенсивність руху та орієнтовну кількість паливозаправників, зокрема з військовим маркуванням, які знаходилися на території складів", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що за допомогою ударів по логістичній інфраструктурі, рашисти планували зашкодити безперебійному постачанню пального для цивільного населення та Сил оборони, що воюють на південному фронті.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

