Освітні заклади Києва отримали рекомендації щодо зливання води у системах опалення

Президентка державного некомерційного підприємства "Державний університет "Київський авіаційний інститут" Ксенія Семенова підтвердила отримання від КДМА рекомендацій щодо зливання води задля запобіганню розриву системи опалення.

"Ми отримали наказ бути готовими. Поки не ясно. По університету. У нас є проблема по верхніх гуртожитках. Якщо буде від міста команда, будемо теж зливати. Тоді у мешканців три опції: поїхати додому, переїхати у нижні гуртожитки, купити зимовий спальник", – описала ситуацію Семенова у чаті телеграм.

Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці майже половина багатоквартирних будинків. За його словами, наразі комунальники від мобільних котелень заживили соціальні заклади, зокрема, лікарні й пологові будинки, і разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання у будинки киян. Кличко також звернувся до мешканців столиці з проханням, у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це.