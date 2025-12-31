Інтерфакс-Україна
Події
11:21 31.12.2025

Довічне ув'язнення отримали двоє чоловіків, які шпигували для ворога за українськими військовими - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки України довічне ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів ФСБ, які в парі коригували ворожі удари одразу по трьох регіонах України, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу СБУ зазначає, що один з агентів – переселенець з Харківщини, який потрапив у поле зору ворога під час окупації регіону на початку повномасштабної війни

"Після вербування зрадник за інструкцією російської спецслужби мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати "зсередини" українського війська", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, при проходженні підготовки у навчальному центрі в Житомирській області агент розпочав передавати окупантам дислокацію Сил оборони.

У відомстві уточнюють, що потім чоловіка призначили водієм роти забезпечення десантно-штурмової бригади ЗСУ та відрядили на Донеччину, де він відстежував координати армійських складів, по яких ворог планував обстріли.

"Згодом він залучив до співпраці з фсб свого знайомого з Одещини. Для збору координат потенційних "цілей" цей зрадник об’їжджав область громадським транспортом і фіксував локації військових об’єктів", - зазначається в повідомленні.

За інформацією СБУ, основну увагу агент приділяв розташуванню української ППО, яка обороняла портові міста причорноморського регіону.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів у січні 2023 року за результатами комплексних заходів у Краматорську та Подільську.

За матеріалами Служби безпеки обох зловмисників визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

