Інтерфакс-Україна
Події
17:31 07.11.2025

Трьох осіб засуджено за підпали військової техніки й адмінбудівель у кількох областях України - СБУ

2 хв читати
Трьох осіб засуджено за підпали військової техніки й адмінбудівель у кількох областях України - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції реальні терміни ув’язнення отримали троє агентів ФСБ, які палили авто Сил оборони та будівлі держустанов у різних регіонах України.

"Як встановило розслідування, всі фігуранти потрапили у поле зору ворога, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у п’ятницю.

Так, на Київщині у липні 2024 року затримано пару, що на замовлення ФСБ підпалила мультівен ЗСУ і два позашляховики, які волонтери планували передати для потреб українських військ.

"Як встановило розслідування, зловмисники спочатку відстежували місця паркування авто, а потім намагалися знищити їх за допомогою підпалів. Після цього вони зняли загоряння на відео і відправили його кураторові", - повідомляє СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив кожному з агентів по п’ять з половиною років позбавлення волі.

У Житомирській області засуджено 21-річного рецидивіста, який раніше вчиняв крадіжки, а в лютому цього року на замовлення РФ підпалив адмінбудівлю місцевої сільради.

"Щоб уникнути відповідальності, він вчинив злочин у темну пору доби: молотком розбив скло у приміщенні держустанови, вилив усередину пляшку бензину та підпалив суміш", - зазначається у повідомленні.

За це зловмисник отримав 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Суд визнав усіх трьох поплічників ворога винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Теги: #увязнення #нацполіція #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:46 07.11.2025
Нацполіція: затримано групу шахраїв, які "працевлаштовували" на керівні посади в Офісі президента

Нацполіція: затримано групу шахраїв, які "працевлаштовували" на керівні посади в Офісі президента

14:11 07.11.2025
СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви, який мобілізував на війну майже 90 тис. москвичів

18:40 06.11.2025
СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

18:34 06.11.2025
"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

17:05 05.11.2025
На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

16:27 05.11.2025
Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

Дезертир та його спільник отримали 15 років тюрми за підпали об’єктів "Укрзалізниці" - СБУ

15:27 05.11.2025
Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

11:31 04.11.2025
Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

14:10 03.11.2025
Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

16:26 29.10.2025
Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

ВАЖЛИВЕ

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

ОСТАННЄ

Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

У Києві на місяць частково обмежуватимуть рух на перехресті вул. Володимирська та Богдана Хмельницького – КМДА

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Затриманого столичного поліцейського повідомлено про підозру в заволодінні речовими доказами на 13,3 млн грн

КМУ має намір посилити держнагляд за дотриманням законодавства у електронних комунікаціях під час надзвичайного та воєнного стану

Гнатов: Противник має певну перевагу в силах і засобах біля Покровська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА