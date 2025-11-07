Трьох осіб засуджено за підпали військової техніки й адмінбудівель у кількох областях України - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції реальні терміни ув’язнення отримали троє агентів ФСБ, які палили авто Сил оборони та будівлі держустанов у різних регіонах України.

"Як встановило розслідування, всі фігуранти потрапили у поле зору ворога, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ у п’ятницю.

Так, на Київщині у липні 2024 року затримано пару, що на замовлення ФСБ підпалила мультівен ЗСУ і два позашляховики, які волонтери планували передати для потреб українських військ.

"Як встановило розслідування, зловмисники спочатку відстежували місця паркування авто, а потім намагалися знищити їх за допомогою підпалів. Після цього вони зняли загоряння на відео і відправили його кураторові", - повідомляє СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив кожному з агентів по п’ять з половиною років позбавлення волі.

У Житомирській області засуджено 21-річного рецидивіста, який раніше вчиняв крадіжки, а в лютому цього року на замовлення РФ підпалив адмінбудівлю місцевої сільради.

"Щоб уникнути відповідальності, він вчинив злочин у темну пору доби: молотком розбив скло у приміщенні держустанови, вилив усередину пляшку бензину та підпалив суміш", - зазначається у повідомленні.

За це зловмисник отримав 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Суд визнав усіх трьох поплічників ворога винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб).