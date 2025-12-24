Інтерфакс-Україна
15:24 24.12.2025

Голова Нацполіції: За рік з Донеччини і Харківщини евакуювали понад 10 тис. цивільних, зокрема майже 2 тис. дітей

Фото: Нацполіція

З початку 2025 року підрозділи Національної поліції опрацювали майже 990 тис. повідомлень громадян про злочини, обстріли та інші події, задокументували майже 13 тис. воєнних злочинів російських військових та забезпечили евакуацію більш ніж 10,8 тис. цивільних, серед яких — майже 2 тис. діти, повідомив голова відомства Іван Вигівський.

"Під час робочої поїздки ознайомився з оперативною обстановкою, умовами несення служби та матеріально-технічним забезпеченням підрозділів, що працюють в умовах постійних обстрілів і підвищеної небезпеки. Поспілкувався з правоохоронцями, які щоденно виконують завдання поблизу лінії бойового зіткнення", - написав він в Facebook у середу.

Окрему увагу було приділено питанням безпеки особового складу, забезпеченню сучасними засобами індивідуального захисту, технікою та транспортом, а також психологічній підтримці поліцейських, які тривалий час несуть службу в екстремальних умовах.

Теги: #нацполіція #харківська #донецька #евакуація

