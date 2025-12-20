Інтерфакс-Україна
Евакуація мирних жителів триває у прикордонних громадах Сумщини - ОВА

З прикордонних громад Сумської області триває евакуація мирних жителів, повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні з Краснопільської громади броньованим транспортом евакуювали частину мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації. Наразі вони перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Евакуація здійснюється для всіх жителів, які подали відповідні заявки. Заходи реалізуються у взаємодії з волонтерами та відповідними службами. "Ворог не залишає вибору мешканцям населених пунктів біля кордону. Єдиний правильний крок – евакуація заради збереження життя", – підкреслив Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/1342

Теги: #сумська #евакуація

