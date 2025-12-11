На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано 231 людину, у тому числі 14 дітей - ОВА

За минулу добу ворог 11 разів обстріляв Донеччину, внаслідок чого п’ятеро людей дістало поранень, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 231 людину, у тому числі 14 дітей", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Окупанти атакували Краматорський район. У Лимані постраждала людина, пошкоджено 9 багатоповерхівок, адмінбудівля і автівка. У Роганському Андріївської громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Костянтинівці – троє травмованих, а також ушкоджена багатоповерхівка і автівка. У Слов'янську зруйновано 2 будинки. У Знаменівці Олександрівської громади пошкоджено 3 будинки і авто. У Дружківці - також автомобіль.