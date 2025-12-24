Інтерфакс-Україна
Події
10:28 24.12.2025

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

2 хв читати
Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Можливість створення в частині Донецької області вільної економічної зони може бути розглянута після надання гарантій безпеки для України, у випадку прийняття цього рішення, між Україною, США та РФ буде укладена окрема угода, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно гарантії безпеки для України будуть надані, сторони можуть розглянути можливість створення в частині Донецької області вільної економічної зони. Якщо це рішення буде прийнято, між Україною, Сполученими Штатами і росіянами буде укладена окрема угода, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони, а також визначатиме кроки, які мають вжити обидві сторони конфлікту на еквівалентній основі для переміщення сил", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Він наголосив, що у випадку створення такої зони на Донбасі на відстань 5, 10, 40 км від лінії зіткнуння, то тоді росіяни повинні зробити крок назад своїми військами відповідно на 5, 10 чи 40 км.

"Частина звідки наші війська відійшли, тут наше управління і наша поліція, бо це ж вільна економічна зона, і там повинен бути хтось, наприклад, хто береже правопорядок тощо. Точно не російські так звані поліцейські. А вже ось там, де вони, – куди вони відійшли, – перебувають їхні сили", - зазначив президент.

Глава держави зазначив, що росіяни вже неодноразово порушували свої обіцянки, тому сьогоднішня контактна лінія перетворюється в лінію фактично вільної економічної зони.

"І вже там повинні тоді бути міжнародні сили, які реально на землі гарантують, що ніхто не зайде туди під жодним виглядом – ані "зелені чоловічки", ані перевдягнуті у цивільних російські військові", - наголосив він.

Зеленський додав, що лише референдум може визначити, чи згодні громадяни України на те, щоб українські військові вийшли з Донецької, де буде створено "вільну економічну зону". "Пам'ятаєте історію про "обмінятися територіями"? Ніхто не міг до кінця зрозуміти, що таке обмінятися територіями. І ось це їх пропозиція. Пропозиція мала такий вигляд, що вони виходять з цих територій і хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, де буде створено "вільну економічну зону", - розповів він.

"Якщо ми дійдемо до потенційної вільної економічної зони Донбасу, то ми пояснюємо, що згідно з українським законодавством ми не можемо це зробити. Навіть потенційно", - додав президент.

За словами Зеленського, якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, "а отже, особливе рішення, а отже, це референдум – тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така – або це, або війна".

Теги: #донеччина #економічна_зона #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 24.12.2025
Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

10:34 24.12.2025
Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

10:31 24.12.2025
Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

10:26 24.12.2025
Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

10:22 24.12.2025
США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

10:20 24.12.2025
Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

10:19 24.12.2025
Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

10:16 24.12.2025
Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

10:15 24.12.2025
Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

10:11 24.12.2025
Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

Сфера дитячих розваг стає головним якорем торгової нерухомості – думка

Окупанти у вівторок атакували Чернігів і ще 26 населених пунктів області – обладміністрація

Ситуація в прикордонних районах Сумщини динамічна, можливість безпечного виїзду може ускладнюватися – ОВА

Біля узбережжя Одеси виявлено плями, схожі на нафтові – МВА

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до чотирьох - ДСНС

Захисники України в ніч на 24 грудня знищили або подавили 60 з 116 засобів повітряного нападу росіян

Генштаб зафіксував впродовж доби 126 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА