Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Можливість створення в частині Донецької області вільної економічної зони може бути розглянута після надання гарантій безпеки для України, у випадку прийняття цього рішення, між Україною, США та РФ буде укладена окрема угода, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щойно гарантії безпеки для України будуть надані, сторони можуть розглянути можливість створення в частині Донецької області вільної економічної зони. Якщо це рішення буде прийнято, між Україною, Сполученими Штатами і росіянами буде укладена окрема угода, яка визначатиме статус спеціальної економічної зони, а також визначатиме кроки, які мають вжити обидві сторони конфлікту на еквівалентній основі для переміщення сил", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Він наголосив, що у випадку створення такої зони на Донбасі на відстань 5, 10, 40 км від лінії зіткнуння, то тоді росіяни повинні зробити крок назад своїми військами відповідно на 5, 10 чи 40 км.

"Частина звідки наші війська відійшли, тут наше управління і наша поліція, бо це ж вільна економічна зона, і там повинен бути хтось, наприклад, хто береже правопорядок тощо. Точно не російські так звані поліцейські. А вже ось там, де вони, – куди вони відійшли, – перебувають їхні сили", - зазначив президент.

Глава держави зазначив, що росіяни вже неодноразово порушували свої обіцянки, тому сьогоднішня контактна лінія перетворюється в лінію фактично вільної економічної зони.

"І вже там повинні тоді бути міжнародні сили, які реально на землі гарантують, що ніхто не зайде туди під жодним виглядом – ані "зелені чоловічки", ані перевдягнуті у цивільних російські військові", - наголосив він.

Зеленський додав, що лише референдум може визначити, чи згодні громадяни України на те, щоб українські військові вийшли з Донецької, де буде створено "вільну економічну зону". "Пам'ятаєте історію про "обмінятися територіями"? Ніхто не міг до кінця зрозуміти, що таке обмінятися територіями. І ось це їх пропозиція. Пропозиція мала такий вигляд, що вони виходять з цих територій і хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, де буде створено "вільну економічну зону", - розповів він.

"Якщо ми дійдемо до потенційної вільної економічної зони Донбасу, то ми пояснюємо, що згідно з українським законодавством ми не можемо це зробити. Навіть потенційно", - додав президент.

За словами Зеленського, якщо про це йдеться, то йдеться про якийсь особливий формат, "а отже, особливе рішення, а отже, це референдум – тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така – або це, або війна".