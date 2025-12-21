У Донецькій області за добу загинула одна цивільна особа, четверо поранені

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

У Донецькій області за 20 грудня внаслідок російських обстрілів загинула одна цивільна особа та ще четверо зазнали поранень.

"росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Дружківці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", — повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він уточнив, що загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині подана без урахування міст Маріуполь та Волноваха.