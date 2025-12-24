Італійський виробник радіолокаторів для систем ППО Leonardo уклав контракт на перші радари наступного покоління

Італійський машинобудівний холдинг Leonardo, який раніше поставив радіолокаційні датчики для систем протиповітряної оборони SAMP/T, які поставляються до України, підписав контракт з італійською Teledife (Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate) на розробку та поставку чотирьох радарів наступного покоління, призначених для протидії балістичним загрозам великої дальності (3000 км).

"Це підписання є другою віхою для передової інтегрованої оборонної системи Michelangelo Dome з моменту її офіційного представлення в листопаді. Контракт укладено після успішного першого кваліфікаційного запуску італійської зенітно-ракетної системи SAMP/T NG, здійсненого на початку грудня, оснащеної мобільним радіолокаційним датчиком високої потужності Kronos Grand від Leonardo останнього покоління", - йдеться в пресрелізі на сайті компанії.

Контракт включає постачання наземного радіолокаційного пристрою та мобільного радіолокаційного пристрою дальнього радіуса дії. "Завдяки цій програмі Італія є першою європейською країною, яка має національні інтегровані можливості протиповітряної та протиракетної оборони для протидії новим загрозам дальнього радіуса дії", - повідомляється на сайті Leonardo.

При цьому про перспективи постачання таких радарів до України в пресрелізі не повідомляється.

Як повідомлялось, уряд Італії вже надіслав 11 пакетів допомоги, загальна вартість яких становить близько EUR 2,5 млрд, включно з двома батареями систем ППО SAMP/T, і гоnує 12-й.

У свою чергу в листопаді президент Франції Емманюель Макрон повідомив про підписання угоди з Україною, яка передбачає, зокрема, придбання систем SAMP/T нового покоління, які на той момент були, за його словами, "в стадії розробки". "Уже з 2026 року буде пройдено вирішальний етап, і угода дає можливість розгортати їх на українській території. Вони доповнять вже відомі вам системи, але з новими характеристиками", - розповів французький лідер.