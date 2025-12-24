Інтерфакс-Україна
Події
16:54 24.12.2025

Італійський виробник радіолокаторів для систем ППО Leonardo уклав контракт на перші радари наступного покоління

2 хв читати

Італійський машинобудівний холдинг Leonardo, який раніше поставив радіолокаційні датчики для систем протиповітряної оборони SAMP/T, які поставляються до України, підписав контракт з італійською Teledife (Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate) на розробку та поставку чотирьох радарів наступного покоління, призначених для протидії балістичним загрозам великої дальності (3000 км).

"Це підписання є другою віхою для передової інтегрованої оборонної системи Michelangelo Dome з моменту її офіційного представлення в листопаді. Контракт укладено після успішного першого кваліфікаційного запуску італійської зенітно-ракетної системи SAMP/T NG, здійсненого на початку грудня, оснащеної мобільним радіолокаційним датчиком високої потужності Kronos Grand від Leonardo останнього покоління", - йдеться в пресрелізі на сайті компанії.

Контракт включає постачання наземного радіолокаційного пристрою та мобільного радіолокаційного пристрою дальнього радіуса дії. "Завдяки цій програмі Італія є першою європейською країною, яка має національні інтегровані можливості протиповітряної та протиракетної оборони для протидії новим загрозам дальнього радіуса дії", - повідомляється на сайті Leonardo.

При цьому про перспективи постачання таких радарів до України в пресрелізі не повідомляється.

Як повідомлялось, уряд Італії вже надіслав 11 пакетів допомоги, загальна вартість яких становить близько EUR 2,5 млрд, включно з двома батареями систем ППО SAMP/T, і гоnує 12-й.

У свою чергу в листопаді президент Франції Емманюель Макрон повідомив про підписання угоди з Україною, яка передбачає, зокрема, придбання систем SAMP/T нового покоління, які на той момент були, за його словами, "в стадії розробки". "Уже з 2026 року буде пройдено вирішальний етап, і угода дає можливість розгортати їх на українській території. Вони доповнять вже відомі вам системи, але з новими характеристиками", - розповів французький лідер.

Теги: #радіолокація #leonardo

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:08 19.04.2021
На Луганщині припинили втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС

На Луганщині припинили втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС

17:40 11.07.2018
ХК "Укрспецтехніка" забезпечила чергову поставку РЛС "Малахіт-М" в інтересах ЗСУ

ХК "Укрспецтехніка" забезпечила чергову поставку РЛС "Малахіт-М" в інтересах ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

ОСТАННЄ

"Укрпошта" запустила в обіг поштову марку "Різдвяний янгол"

Окупанти влучили в багатоповерховий будинок у Чернігові

Мер Києва анонсував збільшення ветеранам компенсації за придбання автівок до 605 тис грн

Держава компенсуватиме витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО, - Свириденко

Зеленський повідомив про кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики

РФ намагається виводити свої енергетичні компанії з-під дії санкцій - розмова Зеленського з керівником СЗР

Оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами - ДШВ

У Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі

Голова Нацполіції: За рік з Донеччини і Харківщини евакуювали понад 10 тис. цивільних, зокрема майже 2 тис. дітей

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію столичний ЖК "Лук'янівський каскад"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА