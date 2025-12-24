"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію столичний ЖК "Лук'янівський каскад"

Компанія "Інтергал-Буд" повідомила про введення в експлуатацію житлового комплексу бізнес-класу "Лук’янівський каскад" у Києві.

У релізі уточнюється, що 19 грудня 2025 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала офіційний сертифікат серії ІУ123251208472, який підтверджує завершення будівництва та готовність до експлуатації цього житлового комплексу, який розташований в Шевченківському районі Києва на вул.Половецька, 4.

Будинок складається з трьох секцій на 15, 16 та 22 поверхи, налічує 259 квартир. Його площа - 29,1 тис. кв. м, загальна площа квартир - 20,9 тис. кв. м.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі – 107 житлових проєктів. У 2024 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.