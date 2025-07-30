Інтерфакс-Україна
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13:25 30.07.2025

Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

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Без застави та додаткових платежів: ОТП БАНК пропонує зручне фінансування на купівлю нерухомості від «Інтергал-Буд»

АТ «ОТП БАНК» пропонує вигідні умови кредитування на придбання будь-якої нерухомості від будівельної компанії «Інтергал-Буд» — квартири, комерційні приміщення, паркомісця або комори — як у вже введених в експлуатацію будинках, так і на будь-якому етапі будівництва.

Це стало можливим у рамках співпраці між ОТП БАНК та будівельною компанією «Інтергал-Буд», які підписали першу кредитну угоду за програмою «Нова будова».

«ОТП БАНК прагне враховувати і задовольняти всі потреби наших клієнтів. Придбання нерухомості – важливий крок у житті кожної людини, тому ми цінуємо початок співпраці з «Інтергал-Будом» в цьому проєкті і впевнені, що співробітництво буде плідним. Наша спільна програма дозволить українцям купляти якісну нерухомість у надійного забудовника без надмірних навантажень на власний бюджет», – зазначив Сергій Ковальов, начальник управління розвитку продажів великим корпоративним клієнтам ОТП БАНК.

Придбайте власну оселю на комфортних умовах від ОТП БАНК:

  • сума кредиту – до 1 000 000 грн;
  • строк кредитування – до 7 років;
  • без застави та додаткових платежів;
  • рішення — упродовж 1 дня.

Клієнтам не обов’язково страхувати життя чи майно, відсутні вимоги щодо застави або витрати, пов’язані з нею.

 

Теги: #отп_банк #інтергал_буд

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