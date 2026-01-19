Ірина Жданова заявила про зняття кандидатури до Наглядової ради НСТУ від Фонду "Відкрита політика"

Наприкінці 2025 року розпочався і зараз продовжується відбір членів Наглядової ради (далі – Наглядова рада) Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ).

Наглядова рада – це стратегічний орган НСТУ, покликаний забезпечити передусім незалежність її діяльності. Вона формується із представників громадськості у 9-ти суспільних сферах і представників, делегованих депутатськими фракціями і групами Верховної Ради. Обирається один раз на 5 років.

Усвідомлюючи свою відповідальність перед суспільством я, Ірина Жданова, виконавча директорка громадської організації "Фонд "Відкрита політика", координаторка Громадянської платформи з реформування наукової сфери вирішила подати свою кандидатуру до членів Наглядової Ради у сфері освіти та науки.

Моя програма спрямована на інформаційну підтримку української науки та освіти через суспільне мовлення і складається із трьох пріоритетів:

· доступна фундаментальна освіта для наукоємної економіки;

· наука для оборони;

· ветеранська освіта для турботи та перекваліфікації.

Моя програма спрямована на забезпечення незалежності, прозорості, високої якості та суспільної значущості освітнього та наукового контенту НСТУ, щоби суспільне мовлення стало доступним і ефективним інструментом розвитку науки і освіти задля перемоги і відновлення України (більш детально тут була опублікована моя програма).

Як мене офіційно повідомили, конференція з обрання члена Наглядової ради повинна відбутися 20 січня 2026 року. Балотуватися будуть три кандидатури:

я, Жданова Ірина, виконавча директорка і співзасновниця ГО "Фонд Відкрита політика", координаторка Громадянської платформи з реформування наукової сфери;

Титиш Галина Йосифівна, співзасновниця ГО "Вчися", директорка БФ "Фундація Множина";

Шевченко Тарас Сергійович, головний експерт Центру демократії та верховенства права.

Із 34 громадських організацій, допущених до конференції, 22 висунили Галину Титиш, 11 - Тараса Шевченка і одна організація висунула мене.

Про що свідчить ці данні?

На виборах кандидатів до Наглядової ради вже заведені дві великі монопольні групи організацій для того, щоби обрати заздалегідь визначеного кандидата. Це не про змагання програм та підходів. Це про просування свого кандидата за рахунок підтримки підконтрольних організацій.

За таких умов результати виборів відомі заздалегідь і ніякого відношення ані до демократії, ані до чесної і конкурентної боротьби, ані до встановлення суспільного контролю за Національним мовником не мають.

Хотіла би звернути вашу увагу ще на дві обставини.

Перша полягає у тому, що подібна монопольна схема голосування при обранні членів Наглядової Ради застосовується і в інших сферах обрання її складу. Тобто це системна проблема, яку необхідно вирішувати стосовно обрання складу Наглядової ради.

Друга обставина свідчить – не лише у сфері освіти і науки, а і на інших напрямках відбувається стагнація у складі членів Наглядової ради. Окремі особи термін за терміном переобираються до її складу, перетворюючи членство у Наглядовій раді на своєрідну пожиттєву синекуру.

Це моя друга спроба балотуватися до складу Наглядової ради. В 2016 році я зайняла друге, місце, а мій конкурент, "завівши" десятки підконтрольних організацій, забезпечив свою перемогу. Він і далі, через 10 років після кількох конкурсів є членом Наглядової ради у сфері захисту дітей і молоді. Зараз є головою Комітету з питань аудиту Наглядової ради.

Другий раз у подібному фарсі, де заздалегідь визначені переможці, я брати участь не хочу і не буду.

Тому знімаю свою кандидатуру з балотування до складу Наглядової ради НСТУ. Вважайте це моєю офіційною заявою.

Я думаю, що процедуру відбору членів Наглядової ради необхідно докорінним чином змінити, зокрема передбачити обмеження строків балотування (не більше двох термінів) та запровадити висунення одного кандидата лише однією організацією. Після експертного обговорення і аналізу ризиків внести зміни до Закону "Про суспільні медіа України".

В умовах повномасштабної агресії рф проти України ми не повинні давати приводів сумніватись в нашій стійкості, нашій волі розбудовувати красиву сильну Україну. Впроваджувати міжнародні стандарти демократії, а не їх імітацію. Я переконана, що ця трансформація рано чи пізно відбудеться.

Ірина Жданова,

виконавча директорка громадської організації "Фонд "Відкрита політика", координаторка Громадянської платформи з реформування наукової сфери