Кабмін скоротив на 12,8 млн грн видатки на НСТУ і спрямував кошти на фінансування музеїв, бібліотек та збереження історико-культурної спадщини

Кабінет Міністрів скоротив на 12,8 млн грн видатки на Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ) і спрямував кошти на фінансування музеїв, бібліотек, культурно-просвітницьких центрів та збереження історико-культурної та архітектурної спадщини.

Згідно з розпорядженням №441 від 3 червня, уряд скоротив обсяг видатків за бюджетною програмою "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" на 12 775,1 тис. грн.

Водночас збільшено обсяги видатків за програмою "Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів" на 5 065,9 тис. грн та за програмою "Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках" на 7 709,2 тис. грн.