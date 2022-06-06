Телеком

11:12 06.06.2022

Кабмін скоротив на 12,8 млн грн видатки на НСТУ і спрямував кошти на фінансування музеїв, бібліотек та збереження історико-культурної спадщини

1 хв читати
Кабмін скоротив на 12,8 млн грн видатки на НСТУ і спрямував кошти на фінансування музеїв, бібліотек та збереження історико-культурної спадщини

Кабінет Міністрів скоротив на 12,8 млн грн видатки на Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ) і спрямував кошти на фінансування музеїв, бібліотек, культурно-просвітницьких центрів та збереження історико-культурної та архітектурної спадщини.

Згідно з розпорядженням №441 від 3 червня, уряд скоротив обсяг видатків за бюджетною програмою "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" на 12 775,1 тис. грн.

Водночас збільшено обсяги видатків за програмою "Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів" на 5 065,9 тис. грн та за програмою "Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках" на 7 709,2 тис. грн.

Теги: #скорочення #видатки #нсту
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 23.05.2022
Після реформування бібліотечної системи кількість бібліотек скоротиться у кілька разів – директорка УІК Коваль

Після реформування бібліотечної системи кількість бібліотек скоротиться у кілька разів – директорка УІК Коваль

13:55 19.05.2022
Обсяги постачань гумдопомоги Україні з Європи скорочуються з кожним місяцем - нардеп

Обсяги постачань гумдопомоги Україні з Європи скорочуються з кожним місяцем - нардеп

08:32 13.05.2022
Британський прем'єр вимагає від кабінету міністрів скоротити кількість держслужбовців на 90 тис.

Британський прем'єр вимагає від кабінету міністрів скоротити кількість держслужбовців на 90 тис.

17:47 31.03.2022
Заощадження українців у 2021 р. скоротилися на 177,4 млрд грн - Держстат

Заощадження українців у 2021 р. скоротилися на 177,4 млрд грн - Держстат

19:07 11.03.2022
Кабмін заради резервного фонду скоротив видатки на підтримку сільгоспвиробників, інвестпроекти та низку інших програм

Кабмін заради резервного фонду скоротив видатки на підтримку сільгоспвиробників, інвестпроекти та низку інших програм

18:04 11.03.2022
Мінінфраструктури домовляється з військовими адміністраціями про скорочення кількості блокпостів і залучення Нацполіції до їхньої роботи

Мінінфраструктури домовляється з військовими адміністраціями про скорочення кількості блокпостів і залучення Нацполіції до їхньої роботи

16:58 18.02.2022
НСТУ звільнила з правління Суспільного мовника голову Нацвідбору на "Євробачення-2022" Лодигіна

НСТУ звільнила з правління Суспільного мовника голову Нацвідбору на "Євробачення-2022" Лодигіна

07:47 02.01.2022
Франція скорочує карантин для людей з позитивним тестом на COVID-19 з десяти до семи днів

Франція скорочує карантин для людей з позитивним тестом на COVID-19 з десяти до семи днів

18:41 16.12.2021
МАУ до лютого 2022 р. скоротить рейси до Італії через посилення карантинних обмежень

МАУ до лютого 2022 р. скоротить рейси до Італії через посилення карантинних обмежень

09:50 13.12.2021
Рада може передбачити додаткові видатки на переозброєння

Рада може передбачити додаткові видатки на переозброєння

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Українська ІТ-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів - Федоров

У Херсонській області зник мобільний зв'язок

Україна просить Meta про "зелений" коридор для прискорення модерації українських звернень – віцепрем'єр Федоров

За два тижні роботи платформи UNITED24 на рахунки НБУ надійшло понад $36,7 млн– Федоров

ОСТАННЄ

У Латвії заборонили усі російські телеканали

Україна не відключає і не відключатиме українців від зв'язку - Держспецзв'язку

Сервіс Oll.tv зламаний під час матчу Україна-Вельс

Viber продовжує роботу на території України, незважаючи на спроби з боку окупантів блокувати сервіс

Twitter заявила про закінчення терміну, що дозволяв регуляторам заблокувати угоду з Маском

"Київстар" відновив 99% мережі на Сумщині

Ткаченко заявляє, що через телеканал "FreeДом" влада намагається вибудовувати довіру з російськомовною аудиторією в усьому світі

ЄС призупиняє мовлення на території Союзу трьох російських телеканалів

Volia вимушено призупинила свої послуги у Херсоні, окупанти захопили обладнання та офіс

Українська ІТ-армія атакувала понад 1800 російських онлайн-ресурсів - Федоров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА