14:43 13.10.2025

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Кабінет міністрів України встановив терміни опалювального періоду з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року.

Уряд закріпив своє рішення постановою від 8 жовтня 2025 року №1267 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2022 р. № 812 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам".

"У додатку до Положення: абзац третій підпункту 1 пункту 1 після слів і цифр "з 1 травня 2025 р. до 31 жовтня 2025 р. (міжопалювальний період)" доповнити словами і цифрами ", з 1 листопада 2025 р. до 31 березня 2026 р. (опалювальний період)", - говориться в постанові.

