В Україні вже підключені до тепла 55% об'єктів соцсфери – представник Мінрозвитку

Станом на 28 жовтня об'єкти соціальної сфери підключені до тепла більше ніж на 55% у 20 регіонах країни, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) Костянтин Ковальчук на пресконференції, присвяченій початку опалювального сезону 2025-2026 років в агентстві "Укрінформ" у вівторок.

"Це 5400 дитячих садочків, майже 5900 закладів освіти і майже 2300 закладів охорони здоров'я", - сказав він.

Окрім того, за словами Ковальчука, станом на 28 жовтня у восьми регіонах країни частково подається також опалення до житлових будинків

"Але це ще не носить масовий характер і я хочу подякувати всім громадам за ощадливий підхід до початку опалювального сезону", – зазначив він.

Як пояснив заступник міністра, достатньо теплий жовтень цього року, відповідно до нормативних документів, давав підстави органам місцевого самоврядування не вмикати опалення, оскільки середньодобова температура протягом трьох діб не опускалася нижче 8 градусів за Цельсієм.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RP9oyumDgb0