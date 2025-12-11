У Фастові внаслідок ворожого удару по залізничній інфраструктурі знищено 27 вагонів приміських поїздів - Мінрозвитку

Фото: https://t.me/MinDevUA

Внаслідок російського удару в ніч з 5 на 6 грудня у Фастові знищено депо приміських електропоїздів, на відбудову якого необхідно близько 100 млн грн, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста під час візиту до міста разом представники посольств Німеччини, Франції, Швейцарії та тимчасово повіреною у справах Сполучених Штатів Америки Джулі Девіс.

"Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди - загалом 27 вагонів", - наводяться слова Балести у повідомлені Мінрозвитку в Телеграм-каналі в четвер.

Заступник мінстра зазначив, що знищені електрички забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині, а орієнтовна сума збитків сягає близько 300 млн грн.

В Мінрозвитку додали, що сьогодні тривають роботи з розчищення території депо. Також здійснюється демонтаж до каркаса будівлі вокзалу, а сама відбудова можлива тільки з нуля.

"Паралельно розгорнуто тимчасові модульні рішення для забезпечення мінімально необхідної інфраструктури для людей, які подорожують з/до Фастова", - зазначили у повідомленні.

Заступник міністра закликав міжнародних партнерів долучитися до відбудови зруйнованих об’єктів внаслідок ворожого удару.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на суботу 6 грудня завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Фастові, постраждали вузлова станція та приміський рухомий склад, рух приміських поїздів був обмежений, також тимчасово не курсували поїзди в напрямках Житомира та Василькова. Обійшлось без людських втрат.