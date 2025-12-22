Інтерфакс-Україна
22:02 22.12.2025

Активність БПЛА ускладнює відновлення залізничної інфраструктури поблизу Коростеня - "Укрзалізниця"

Поблизу Коростеня тривають відновлювальні роботи на залізничній інфраструктурі, які ускладнюються постійною активністю ворожих безпілотників, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниці".

У відомстві зазначили, що пасажирські поїзди продовжуємо перенаправляти через Фастів із затримками до 3 годин через видовжений маршрут і необхідність додаткових стиковок.

Таким чином, зазначають в Укрзалізниці, у ніч на вівторок альтернативним маршрутом вирушать поїзди:

№107 Київ-Солотвино, №741 Київ-Львів, №7 Київ-Чернівці, №43/49 Черкаси-Івано-Франківськ, №97 Київ-Ковель, №29 Київ-Ужгород, №707 Київ-Івано-Франківськ, №67/19 Київ-Варшава, Холм, №51 Київ-Перемишль, №15 Харків-Ворохта, №91 Київ-Львів, №10 Будапешт-Київ, №64 Перемишль-Харків, №120 Холм-Дніпро, №18 Ужгород-Харків, №2/124 Ворохта-Харків, №16 Ворохта-Харків, №750 Ужгород-Київ, №029Д Київ-Ужгород, №707П Київ-Івано-Франківськ, №123Л Івано-Франківськ-Харків.

Між тим, для пасажирів до Коростеня організовано пересадку на приміський поїзд по Шепетівці. Аналогічно і в зворотному напрямку, додали в Укрзалізниці.

 

Теги: #залізниця #відновлення

