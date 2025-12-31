Інтерфакс-Україна
Події
10:52 31.12.2025

Окупанти атакували дроном цивільну автівку, двоє людей зазнали поранень – Запорізька ОВА

1 хв читати
Окупанти атакували дроном цивільну автівку, двоє людей зазнали поранень – Запорізька ОВА

Російські окупанти атакували дроном цивільну автівку у Запорізькому районі, поранено двох людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Черговий ворожий удар по Запорізькому району. Військові рф атакували територію Запорізького району FPV-дроном. Внаслідок атаки пошкоджено автівку та поранено двох людей - чоловіка 59-ти років та жінку 56-ти років", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Теги: #запоріжжя #федоров #атака_рф

