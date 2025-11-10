ДБН з пожежної безпеки буде оновлено з урахуванням нових технологій дерев’яного будівництва

Фото: https://t.me/MinDevUA

Міністерство розвитку громад та територій спільно з Держслужбою з надзвичайних ситуацій планують оновлення державних будівельних норм (ДБН) щодо пожежної безпеки об’єктів будівництва з урахуванням нових технологій дерев’яного домобудівництва, повідомила директорка департаменту технічного регулювання у будівництві Мінрозвитку Олена Воскобійник.

В ході круглого столу "Сертифікація сталого будівництва: міжнародний досвід та локальні рішення в контексті декарбонізації" вона зазначила, що до Мінрозвитку надходять запити щодо осучаснення ДБН, які б зробили можливим створення масштабних багатоповерхових об’ємів з використанням деревини.

"У нас в країні прямих обмежень щодо деревини не існує. Але є вимоги щодо пожежної безпеки", - зауважила Воскобійник.

При цьому вона підтвердила, що деревина - дуже перспективний з огляду на новий екологічний регламент матеріал. "Ми розуміємо всі її переваги, але це матеріал, який дуже добре горить", - водночас наголосила вона.

Наразі, з огляду на необхідність синхронізації вимог пожежної безпеки з європейськими нормами, Мінрозвитку спільно з ДСНС і їхнім профільним науковим інститутом працюють над новою редакцією ДБН "Пожежна безпека" (стосовно використання деревини), повідомила очільниця департаменту технічного регулювання.

За її словами, щойно надійдуть пропозиції від профільного інституту, текст редакції ДБН буде розміщено на сайті міністерства.