15:39 09.11.2025

Мінрозвитку повідомило про обов’язкову евакуацію дітей з деяких населених пунктів на Дніпропетровщині і Запоріжжі

Погоджено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку) у телеграм.

"Це рішення ухвалено за підсумками засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Засідання провів заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін", - йдеться у повідомленні.

Також ухвалено рішення про евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду Запорізької області, розташованих приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення. Евакуація відбуватиметься з урахуванням вимог безпеки, медичних показань і належного супроводу. Питання перебуває на особистому контролі заступниці Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяни Кірієнко.

Учасники обговорили можливість відкриття додаткового центру в Харківській області.

За даними міністерства, від 1 червня 2025 року з прифронтових територій України евакуйовано у більш безпечні області майже 124 тисяч осіб, серед них більше 14,5 тисяч дітей та понад 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Дані щодо евакуації по областях:

Донецька область — евакуйовано понад 85,4 тис. людей, з них майже 9,3 тис. дітей та понад 600 маломобільних осіб;

Дніпропетровська область — евакуйовано понад 24,6 тис. людей, з них більше 4 тис. дітей та майже 1 тис. маломобільних осіб;

Сумська область — евакуйовано понад 4,1 тис. людей, з них більше 350 дітей та понад 700 маломобільних осіб;

Херсонська область — евакуйовано понад 3,5 тис. людей, з них більше 300 дітей та майже 230 маломобільних осіб;

Харківська область — евакуйовано понад 5,4 тис. людей, з них майже 350 дітей та більше 1,6 тис. маломобільних осіб;

Запорізька область — евакуйовано понад 800 людей, з них більше 80 дітей та майже 20 маломобільних осіб.

Наразі в Україні працює 20 транзитних центрів у кількох регіонах. Найбільше їх у Дніпропетровській області — вісім, у тому числі в містах Павлоград, Дніпро та селах Степове і Волоське. П’ять транзитних центрів функціонують у Сумській області, два — у Харківській, три — на Волині, один — у Миколаєві та один — в Запоріжжі.

З початку серпня 2024 року транзитний центр у Павлограді прийняв понад 36,2 тис. людей. У Лозовій з 19 серпня цього року пройшло понад 11,2 тисячі осіб, а у Волоському з 23 серпня цього року — більше 5 тисяч людей.

"Після транзитного центру евакуйовані можуть скористатися послугами безоплатних місць тимчасового перебування (МТП). Загалом їх налічується в Україні 1 111. Вони забезпечують понад 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Нині вільними залишаються більше 7,8 тис. місць. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,5 тис. місць, з них вільно 81", - повідомило Мінрозвитку.

