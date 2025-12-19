Інтерфакс-Україна
Події
20:29 19.12.2025

Шмигаль побував на Запорізькому напрямку, перевірив будівництво фортифікацій

Міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав військових на Запорізькому напрямку.

"Перевірив, як проходить будівництво фортифікацій, за які відповідає Державна спеціальна служба транспорту. Оглянули інженерні загородження, зведені власними силами ДССТ із використанням новітніх технологій", - написав він у телеграм.

"Як доповів генерал-майор Олександр Яковець, у 2025 році на Запорізькому напрямку в повному обсязі побудовано опорні пункти та загороджувальні піраміди. Крім того, зведено 255 км смуг невибухових загороджень, 340 км протитанкових ровів, понад 2,1 км бар'єрного рубежу "Єгоза" та 277 км малопомітної перешкоди МПП. Темпи будівництва високі", - повідомив міністр.

Водночас Шмигаль дав завдання у 2026 році прискорити облаштування укріплень.

 

Теги: #запоріжжя #фортифікації

