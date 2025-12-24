Інтерфакс-Україна
Події
10:22 24.12.2025

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

Проєкт угоди про припинення російсько-української війни не передбачає зняття санкцій проти РФ з боку США, однак Америка після закінчення війни має намір йти на їх послідовне зняття, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже – наскільки сильними можуть бути європейці", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок.

Президент зазначив, що не вважає важливим, щоб під час підписання угоди було написано, що з РФ знімають санкції, оскільки не зрозуміло, що буде далі.

"Американські санкції – це американські санкції. Є і європейські санкції. Є санкції інших держав світу. Це багатостороння історія про санкції, і буде доволі дивно, якщо хтось буде обіцяти щось за інших. Тим більше ми поки не розуміємо, наскільки серйозно росіяни ставляться до того чи іншого документу, загалом до закінчення війни", - наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що США хочуть мати певний паритет з РФ, якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, тобто вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і РФ, повідомив президент України.

"Позиція Америки – оскільки це чотиристоронній документ – щодо вільної торгівлі, якщо вони будуть давати вільну торгівлю Україні, вони хочуть мати певний паритет з росіянами. Тобто вони говорять про угоду про вільну торгівлю з Україною і про угоду про вільну торгівлю з Росією", - сказав він.

"Але це вони говорять. Ми говоримо про себе – про таку можливість вільної торгівлі України з США", - зазначив Зеленський, коментуючи десятий пункт мирного плану, який передбачає, що після укладення угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

