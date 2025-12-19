Інтерфакс-Україна
Події
21:18 19.12.2025

Кабмін виділив 99,3 млн грн на відновлення ще трьох будинків у Запоріжжі

1 хв читати
Кабмін виділив 99,3 млн грн на відновлення ще трьох будинків у Запоріжжі
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Кабінет міністрів виділив додаткові 99,3 млн грн на завершення відновлювальних робіт ще трьох багатоквартирних будинків у Запоріжжі, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"На сьогоднішньому засіданні Уряду виділили додаткові 99,3 млн грн на завершення відновлювальних робіт ще трьох багатоквартирних будинків у Запоріжжі, пошкоджених через російські обстріли", - написала вона в телеграмі.

Міністерка зазначила, що ці кошти допоможуть забезпечити житло для 300 сімей.

Вона також повідомила, що оглянули відновлений багатоквартирний будинок в Запоріжжі, який був зруйнований ударом російських ракет 22 березня 2023 року.

За її словами, в рамках проєкту відновили перший і другий під'їзд, роботи на завершальній стадії.

 

Теги: #запоріжжя #кабмін #кошти

