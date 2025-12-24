Інтерфакс-Україна
12:24 24.12.2025

Окупанти завдали ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, одна людина загинула – мер

ЗС РФ завдали серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені", - написав Терехов у телеграм-каналі.

За його словами, зараз профільні служби визначають реальний масштаб руйнувань.

"Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян. Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. Рух метрополітеном відновлений", - написав Терехов.

У містівведені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго".

