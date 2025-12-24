У Москві ліквідували поліцейських, які брали участь у катуваннях українських полонених - джерела

В ніч на 24 грудня у Москві на вулиці Єлецькій здійснено ліквідацію двох співробітників російського МВС, які брали участь у війні проти України та зокрема катували українських військовополонених.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, близько першої години ночі "місцевий мешканець, на знак незгоди з агресивною політикою Кремля, ліквідував двох представників силового відомства РФ". Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік поліцейського відділку, чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.

За інформацією джерела у воєнній розвідці, в результаті вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двох госпіталізовано з тяжкими травмами.

Джерела в ГУР зазначають, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії. Крім того є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям та правилам і звичаям війни.