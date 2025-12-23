В ГУР розповіли про головні чинники успіху операції на куп’янському напрямку

В місії зі стабілізації становища в Куп’янську (Харківська обл.) беруть окремі групи спецпризначенців Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема бійці Міжнародного легіону та Легіону "Свобода Росії", одну з ключових ролей в її плануванні та реалізації беруть воїни 2-го корпусу НГУ "Хартія", повідомила пресслужба ГУР.

"Участь в місії зі стабілізації становища в Куп’янську та довкола міста, яка продовжується, беруть окремі групи спецпризначенців ГУР МО України, зокрема бійці Міжнародного легіону та Легіону "Свобода Росії", - повідомила пресслужба ГУР у Телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що українські воєнні розвідники "висловлюють вдячність та повагу усім залученим до операції підрозділам Збройних сил та Національної гвардії України. Окреме слово честі бойовим побратимам із 2-го корпусу НГУ "Хартія", які відіграли одну з ключових ролей в плануванні та реалізації переломної операції на Куп’янському напрямку".

"Успішні дії Сил безпеки і оборони України на куп’янському напрямку ― важливий епізод майстерності та злагодженості на полі бою, який додає впевненості всім підрозділам уздовж лінії зіткнення з російськими окупантами", - наголосили в ГУР.

"Вдалі контрудари, чітке управління битвою, технологічні рішення, високий бойовий дух та завзяття українських сил зумовили методичне знищення ворогів, відрізали залишки російських окупантів у Куп’янську від логістики, а також ― вкотре глобально девальвували пропагандистську браваду кремлівського диктатора та генералітету російської окупаційної армії", йдеться у повідомленні.

"Успіх під Куп’янськом доводить ― згуртованість та професійний підхід до активних дій на полі бою дозволяють Силам безпеки та оборони України здобувати важливі перемоги у війні проти держави-агресора росії", - резюмували воєнні розвідки.