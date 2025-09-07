На честь Дня воєнної розвідки України Москву "прикрасили" листівками з написом "відповідальність неминуча" - джерело

У День воєнної розвідки України, яка сьогодні відзначає свою 33-ту річницю, в столиці РФ зʼявилися листівки з написом "відповідальність неминуча", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідці.

Одночасно у різних районах Москви у публічних місцях - на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів - зʼявилися вітальні листівки. На них зображений логотип ГУР МО та нагадування всім москвичам – "відповідальність неминуча".

"Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", - зазначив співрозмовник у ГУР МО.