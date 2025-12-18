Російська розвідка намагається залякати бельгійських політиків через заморожені активи – ЗМІ

За даними європейських спецслужб, бельгійські політики та високопоставлені фінансові керівники стали жертвами кампанії залякування, організованої російською розвідкою з метою переконати країну заблокувати використання активів на суму 185 млрд євро для України, повідомляє The Guardian.

"Представники служб безпеки повідомили Guardian, що були навмисні напади на ключових фігур Euroclear, депозитарію цінних паперів, що зберігає більшість заморожених активів Росії, та лідерів країни", - вказується у повідомленні.

Чиновники вважають, що за цією кампанією стоїть російська військова розвідка ГРУ, хоча існують суперечки щодо ступеня загрози.

"Вони, безсумнівно, застосовують тактику залякування", – заявив один із європейських чиновників.

Бельгія перебуває в центрі уваги, оскільки 185 млрд євро (162 млрд фунтів стерлінгів) з 210 млрд євро активів російського центрального банку, заморожених ЄС з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну, зберігаються в брюссельській компанії Euroclear.

Росія публічно попередила, що використання цих активів буде рівнозначне крадіжці, а її центральний банк заявив, що вимагає від Euroclear 230 млрд доларів компенсації в рамках справи, порушеної в судах країни. Однак, як відомо, кампанія залякування була спрямована на ключових осіб.

Погрози були спрямовані на Валері Урбен, генерального директора Euroclear, та інших керівників фінансової групи.

Euroclear відмовився від коментарів: "Будь-які потенційні загрози розглядаються в першочерговому порядку і ретельно розслідуються, часто за підтримки відповідних органів влади".