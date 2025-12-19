В ЗМІ скептично оцінили рішення лідерів ЄС щодо фіндопомоги Україні

Фото: https://www.euractiv.com

Лідери ЄС не змогли домовитися про план надання Україні позики за рахунок заморожених російських активів, що стало політичним ударом для президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, двох головних прихильників цієї схеми, пише Euroactiv.

Зазначається, що рано вранці в п'ятницю президент Європейської ради Антоніо Коста заявив, що лідери натомість домовилися надати Києву позику в розмірі 90 млрд євро, підкріплену бюджетом ЄС, для підтримки до 2027 року, фактично відмовившись від так званої репараційної позики .

"Яке це послання Росії? Ми багато говорили, але безрезультатно", — сказав один із високопоставлених чиновників ЄС після переговорів.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер неодноразово попереджав, що ця схема є юридично і фінансово нездійсненною і залишить його країну вразливою для російських репресій, якщо інші країни ЄС не погодяться на далекосяжні гарантії розподілу ризиків. Після цілого дня переговорів між Комісією та бельгійськими дипломатами остаточна пропозиція, подана лідерам, не пройшла.

"Це було як потопаючий корабель, як "Титанік", і в кінці все закінчилося", – сказав Де Вевер журналістам після саміту.

Тим не менш Фон дер Ляєн і Мерц намагалися представити результат як успіх. Мерц також заявив, що ця домовленість, яка базується на спільному запозиченні ЄС, якому Німеччина довго опиралася, була "його власною пропозицією". Прибувши на саміт у четвер, він назвав кредит на відшкодування "єдиним варіантом" підтримки України, яка, як очікується, вичерпає свої кошти до квітня 2026 року.

Очікуючи, що саміт у Брюсселі може затягнутися на кілька днів, лідери зачинилися в кімнаті без мобільних телефонів, щоб спробувати досягти компромісу, прийнятного для Де Вевера. Бельгійський лідер вимагав необмеженого розподілу фінансових ризиків між столицями ЄС, що викликало запеклий опір з боку багатьох країн.

Інші країни, такі як Італія та Франція, також були не надто захоплені цією схемою. Погроза, висловлена раніше того ж дня прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен про те, що вона просуне план без Бельгії, швидко стала забутою політичною погрозою.

Після більш ніж чотирьох годин переговорів стало ясно, що немає реального шляху до угоди про кредит на репарації в розмірі 210 млрд євро.

За словами двох дипломатів ЄС, ключовим моментом стало звернення Емманюеля Макрона до Віктора Орбана з проханням відмовитися від свого спротиву видачі спільного боргу, що вимагає одностайної згоди.

Орбан, який тісно координував свої дії з популістськими союзниками, прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем і Робертом Фіцо зі Словаччини, погодився підтримати кредит у розмірі 90 млрд євро за умови, що жодна з трьох країн не буде брати фінансової участі.

У остаточній угоді зазначено, що "позика не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чехії, Угорщини та Словаччини". Всі три лідери є близькими політичними союзниками президента США Дональда Трампа, який має власні плани щодо російських активів в Європі, і скептично ставляться до подальшої військової підтримки України.

Хоча більшість оглядачів вважають, що у підсумку Де Вевер отримав те, чого хотів, сам політик применшив значення перемоги Бельгії. "Кожен може залишити цю залу засідань переможцем. Я думаю, що перемогла Україна", — сказав він.