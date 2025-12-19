Інтерфакс-Україна
Події
11:29 19.12.2025

В ЗМІ скептично оцінили рішення лідерів ЄС щодо фіндопомоги Україні

3 хв читати
В ЗМІ скептично оцінили рішення лідерів ЄС щодо фіндопомоги Україні
Фото: https://www.euractiv.com

Лідери ЄС не змогли домовитися про план надання Україні позики за рахунок заморожених російських активів, що стало політичним ударом для президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, двох головних прихильників цієї схеми, пише Euroactiv.

"Лідери ЄС на важливому саміті у четвер не змогли домовитися про план надання Україні мільярдів євро за рахунок залучення знерухомлених російських активів, що завдало політичного удару по Урсулі фон дер Ляєн та Фрідріху Мерцу, двом головним прихильникам цієї схеми", йдеться у повідомленні на сайті Euroactiv.

Зазначається, що рано вранці в п'ятницю президент Європейської ради Антоніо Коста заявив, що лідери натомість домовилися надати Києву позику в розмірі 90 млрд євро, підкріплену бюджетом ЄС, для підтримки до 2027 року, фактично відмовившись від так званої репараційної позики .

"Яке це послання Росії? Ми багато говорили, але безрезультатно", — сказав один із високопоставлених чиновників ЄС після переговорів.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер неодноразово попереджав, що ця схема є юридично і фінансово нездійсненною і залишить його країну вразливою для російських репресій, якщо інші країни ЄС не погодяться на далекосяжні гарантії розподілу ризиків. Після цілого дня переговорів між Комісією та бельгійськими дипломатами остаточна пропозиція, подана лідерам, не пройшла.

"Це було як потопаючий корабель, як "Титанік", і в кінці все закінчилося", – сказав Де Вевер журналістам після саміту.

Тим не менш Фон дер Ляєн і Мерц намагалися представити результат як успіх. Мерц також заявив, що ця домовленість, яка базується на спільному запозиченні ЄС, якому Німеччина довго опиралася, була "його власною пропозицією". Прибувши на саміт у четвер, він назвав кредит на відшкодування "єдиним варіантом" підтримки України, яка, як очікується, вичерпає свої кошти до квітня 2026 року.

Очікуючи, що саміт у Брюсселі може затягнутися на кілька днів, лідери зачинилися в кімнаті без мобільних телефонів, щоб спробувати досягти компромісу, прийнятного для Де Вевера. Бельгійський лідер вимагав необмеженого розподілу фінансових ризиків між столицями ЄС, що викликало запеклий опір з боку багатьох країн.

Інші країни, такі як Італія та Франція, також були не надто захоплені цією схемою. Погроза, висловлена раніше того ж дня прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен про те, що вона просуне план без Бельгії, швидко стала забутою політичною погрозою.

Після більш ніж чотирьох годин переговорів стало ясно, що немає реального шляху до угоди про кредит на репарації в розмірі 210 млрд євро.

За словами двох дипломатів ЄС, ключовим моментом стало звернення Емманюеля Макрона до Віктора Орбана з проханням відмовитися від свого спротиву видачі спільного боргу, що вимагає одностайної згоди.

Орбан, який тісно координував свої дії з популістськими союзниками, прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем і Робертом Фіцо зі Словаччини, погодився підтримати кредит у розмірі 90 млрд євро за умови, що жодна з трьох країн не буде брати фінансової участі.

У остаточній угоді зазначено, що "позика не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чехії, Угорщини та Словаччини". Всі три лідери є близькими політичними союзниками президента США Дональда Трампа, який має власні плани щодо російських активів в Європі, і скептично ставляться до подальшої військової підтримки України.

Хоча більшість оглядачів вважають, що у підсумку Де Вевер отримав те, чого хотів, сам політик применшив значення перемоги Бельгії. "Кожен може залишити цю залу засідань переможцем. Я думаю, що перемогла Україна", — сказав він.

Теги: #лідери_єс #росактиви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:23 19.12.2025
Європейські лідери схвалюють надання кредиту для України

Європейські лідери схвалюють надання кредиту для України

12:07 18.12.2025
Російська розвідка намагається залякати бельгійських політиків через заморожені активи – ЗМІ

Російська розвідка намагається залякати бельгійських політиків через заморожені активи – ЗМІ

18:46 17.12.2025
Орбан заявив, що Єврокомісія зняла питання щодо використання російських заморожених активів з порядку денного Ради ЄС

Орбан заявив, що Єврокомісія зняла питання щодо використання російських заморожених активів з порядку денного Ради ЄС

14:46 17.12.2025
Прем'єрка Італії: Домогтися згоди ЄС щодо заморожених російських активів буде далеко не просто

Прем'єрка Італії: Домогтися згоди ЄС щодо заморожених російських активів буде далеко не просто

10:53 17.12.2025
ЄС знаходиться під безпрецедентним тиском з боку США перед зустріччю щодо фінансування України – ЗМІ

ЄС знаходиться під безпрецедентним тиском з боку США перед зустріччю щодо фінансування України – ЗМІ

18:49 14.12.2025
Сибіга про Орбана: Найцінніший заморожений актив Росії в Європі

Сибіга про Орбана: Найцінніший заморожений актив Росії в Європі

21:51 12.12.2025
Кошта про заборону передачі росактивів: Лідери виконали зобов’язання тримати росактиви заблокованими

Кошта про заборону передачі росактивів: Лідери виконали зобов’язання тримати росактиви заблокованими

10:41 12.12.2025
Фіцо має намір на Єврораді голосувати проти використання активів РФ для військової допомоги Україні

Фіцо має намір на Єврораді голосувати проти використання активів РФ для військової допомоги Україні

09:24 12.12.2025
Орбан заявив про готовність Угорщини оскаржити рішення ЄС скасувати принцип одностайності щодо "заморозки" активів РФ

Орбан заявив про готовність Угорщини оскаржити рішення ЄС скасувати принцип одностайності щодо "заморозки" активів РФ

15:48 11.12.2025
Питання фінансування України на 2026-2027рр. та продовження терміну іммобілізації росактивів треба розглядати окремо – європейський дипломат

Питання фінансування України на 2026-2027рр. та продовження терміну іммобілізації росактивів треба розглядати окремо – європейський дипломат

ВАЖЛИВЕ

Уряд вивільнив 800 МВт потужності для споживачів після перегляду об'єктів критичної інфраструктури – Міненерго

У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

Україна не закриє жодну церкву, йдеться про те, щоб УПЦ відмовилася від афілійованості з РФ – Ковальська

Заступниця голови ОП Ковальська: 704 релігійні об’єкти постраждали в результаті агресії РФ

ОСТАННЄ

В Україну повернуто ще 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям - Коордштаб

Уряд вивільнив 800 МВт потужності для споживачів після перегляду об'єктів критичної інфраструктури – Міненерго

У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

Заступниця керівника ОП Ковальська: над законом про альтернативну службу ми зараз працюємо

Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

На Одещині внаслідок ударів РФ залишаються без світла понад 73 тис. споживачів, на Дніпропетровщині – понад 26 тис. – Міненерго

Внаслідок обстрілу в Одесі поранено працівницю "Укрзалізниці" та пошкоджено пост на станції

Порошенко передав бригадам 100 дронів-камікадзе "Блискавка"

Сибіга привітав рішення Євроради: попри сподівання РФ, підтримка з боку Європи не послабшає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА