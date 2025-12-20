Інтерфакс-Україна
07:52 20.12.2025

Джонсон заявив про 15 млрд фунтів стерлінгів заморожених росактивів у Британії

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Лондоні заморожено близько 15 млрд фунтів стерлінгів російських активів, однак чинна британська влада не використала цей ресурс для підтримки України.

"Боюся, що Путін буде тихо задоволений результатами Європейської Ради. Він фактично залякав ЄС – і Велику Британію – домагаючись, щоб вони відмовилися від чудового плану фінансування України. Репараційна позика вивільнила б величезні суми із заморожених активів Путіна таким чином, щоб це було морально та юридично бездоганно. Це дало б українцям можливість захищати себе протягом багатьох років", - написав він у соцмережі Х.

Джонсон заявив про наявність у Британії близько 15 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів у Лондоні. "А (прем'єр-міністр Кір – ІФ-У) Стармер нічого не сказав. Ми могли б очолити кампанію. Ми сиділи осторонь. Нам ще не пізно діяти", - вважає британський політик.

За його словами, на даний момент план щодо позики ЄС у розмірі 90 млрд євро кращий, ніж нічого, але все ж таки значно поступається йому. "Канцлер Німеччини Мерц та Урсула фон дер Ляєн з Європейської комісії заслуговують на поздоровлення за своє лідерство та готовність протистояти Путіну. Ганьба, що їм зрештою завадили інші країни ЄС, включаючи, на жаль, деякі країни, які фактично зазнали вторгнення Росії в минулому столітті", - пише він.

 

