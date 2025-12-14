Інтерфакс-Україна
Події
18:49 14.12.2025

Сибіга – Орбану: Найцінніший заморожений актив Росії в Європі

1 хв читати
Сибіга – Орбану: Найцінніший заморожений актив Росії в Європі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найцінніший заморожений актив Росії в Європі.

"Найцінніший заморожений актив Росії в Європі", - написав Сибіга в соцмережі Х в неділю.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Брюссель у порушенні європейських законів, спробах конфіскувати заморожені російські активи та вимаганні від країн ЄС ще 135 млрд євро на фінансування війни.

"Оминаючи Угорщину та порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці вживають заходів для захоплення заморожених російських активів – оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів ще 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не підтримає цю збочену брюссельську схему", - написав він у соцмережі Х.

Теги: #росактиви #орбан #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:51 12.12.2025
Кошта про заборону передачі росактивів: Лідери виконали зобов’язання тримати росактиви заблокованими

Кошта про заборону передачі росактивів: Лідери виконали зобов’язання тримати росактиви заблокованими

10:41 12.12.2025
Фіцо має намір на Єврораді голосувати проти використання активів РФ для військової допомоги Україні

Фіцо має намір на Єврораді голосувати проти використання активів РФ для військової допомоги Україні

09:24 12.12.2025
Орбан заявив про готовність Угорщини оскаржити рішення ЄС скасувати принцип одностайності щодо "заморозки" активів РФ

Орбан заявив про готовність Угорщини оскаржити рішення ЄС скасувати принцип одностайності щодо "заморозки" активів РФ

01:12 12.12.2025
Орбан хоче підстрахуватися президентською посадою на випадок програшу "Фідес" на парламентських виборах - ЗМІ

Орбан хоче підстрахуватися президентською посадою на випадок програшу "Фідес" на парламентських виборах - ЗМІ

15:48 11.12.2025
Питання фінансування України на 2026-2027рр. та продовження терміну іммобілізації росактивів треба розглядати окремо – європейський дипломат

Питання фінансування України на 2026-2027рр. та продовження терміну іммобілізації росактивів треба розглядати окремо – європейський дипломат

13:21 09.12.2025
Україна закликає міжнародну спільноту максимально рішуче відреагувати на повідомлення про звірства росіян у Малі

Україна закликає міжнародну спільноту максимально рішуче відреагувати на повідомлення про звірства росіян у Малі

10:27 09.12.2025
Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

Країни ЄС близькі до досягнення домовленості про використання російських активів для допомоги Україні - канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії

07:15 09.12.2025
Орбан домовився з Ердоганом щодо продовження постачання російського газу до Угорщини - ЗМІ

Орбан домовився з Ердоганом щодо продовження постачання російського газу до Угорщини - ЗМІ

23:00 08.12.2025
Сибіга заявив про важливість європейської й трансатлантичної єдності заради тривалого миру

Сибіга заявив про важливість європейської й трансатлантичної єдності заради тривалого миру

18:56 08.12.2025
Орбан: Угорщина не буде впроваджувати заходи Міграційного пакту, повстання починається

Орбан: Угорщина не буде впроваджувати заходи Міграційного пакту, повстання починається

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

ОСТАННЄ

Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

У Києві до кінця доби та вранці понеділка очікується туман

МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

Зеленський подякував Макрону за підтримку України на тлі перемовин щодо завершення війни

У понеділок у більшості регіонів України очікуються погодинні відключення електроенергії - Укренерго

Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї - Свириденко

Зеленський: у Берліні розпочалась зустріч українських і американських переговорників

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

"Примари" ГУР вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів в Криму

Перші іноземні добровольці прибули у ББпС "Спалах" – Сухопутні війска

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА