Сибіга – Орбану: Найцінніший заморожений актив Росії в Європі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найцінніший заморожений актив Росії в Європі.

"Найцінніший заморожений актив Росії в Європі", - написав Сибіга в соцмережі Х в неділю.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Брюссель у порушенні європейських законів, спробах конфіскувати заморожені російські активи та вимаганні від країн ЄС ще 135 млрд євро на фінансування війни.

"Оминаючи Угорщину та порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці вживають заходів для захоплення заморожених російських активів – оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів ще 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не підтримає цю збочену брюссельську схему", - написав він у соцмережі Х.